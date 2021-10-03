Yeni Malatyaspor Hatay’ı ağırlıyor

SÜPER Lig'in Sekizinci haftasında Yeni Malatyaspor, bugün ligin iddialı ekibi Atakaş Hatayspor'u konuk edecek. Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek. Süper Lig'in 7 haftasında 2 galibiyet ve 5 mağlubiyetle 6 puan toplayan ev sahibi sarı-siyahlı ekip, Hatayspor'u yenerek 3 puan almayı hedefliyor. Hatayspor ligde 13. puanla 6. sırada bulunuyor. Malatya'da eksik oyuncu bulunmazken konuk ekip Hatay'da ise kart cezalısı Diouf ile sakatlığı bulunan Sackey takımda yer alamayacak. Tedavisi tamamlanan Onur Ergün ile Simon Falette'nin oynayıp oynayamayacağı maç saatinde belli olacak.