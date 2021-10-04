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KAF-KAF IŞIL IŞIL

İzmir ekibi Petkim’in ardından Bahçeşehir Koleji’ni de yenerek 2’de 2 yaptı, gücünü gösterdi

KAF-KAF IŞIL IŞIL

4.10.2021

ING Basketbol Süper Ligi'nde büyük oranda yenilediği kadrosuyla ilk hafta Petkimspor'u deplasmanda 33 sayı farkla yenerek liderliğe kurulan Pınar Karşıyaka, Bahçeşehir Koleji'ni de farklı mağlup ederek bu sene de zirve mücadelesi vereceğini kanıtladı. KSK, geçen sezon FIBA Şampiyonlar Ligi ve Fransa Pro A Ligi'nin en değerli oyuncusu (MVP) seçilen yeni transferlerinden Bonzie Colson, maçtaki müthiş performansıyla galibiyeti getiren en önemli isim oldu. FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde 2021-2022 sezonu bugün başlayacak.

RAKİP JERUSALEM
Normal sezona katılma hakkı kazanan 32 kulüp, dörderli sekiz grupta mücadele edecek. B Grubu'nda yer alan İzmir temsilcisi Pınar Karşıyaka, yarın deplasmanda İsrail temsilcisi Hapoel Bank Yahav Jerusalem ile karşı karşıya gelecek

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