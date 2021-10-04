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Haberler Spor Kupada derbiyi Arkas kazandı

Kupada derbiyi Arkas kazandı

Kupada derbiyi Arkas kazandı

4.10.2021

AXA Sigorta Kupa Voley Erkekler B Grubu üçüncü ve son maçında Arkas Spor, Ankara'da karşılaştığı Altekma'yı 3-0 mağlup etti. Arkas Spor, B Grubu'ndaki tüm maçlarını kazanarak lider olarak bir üst tura yükseldi. Arkas, Gabriel Candido ve Mustafa Cengiz'in etkili oyunu ile ilk seti 25-18 kazandı: 1-0. İkinci sette de iyi oyununu sürdüren Arkas, Mustafa Cengiz ile Mirza Lagumdzija'ın sayılarıyla bu seti de 25-18 kazanmasını bildi: 2-0. Üçüncü sette ise müthiş bir heyecan yaşandı. Gabriel Candido, Mirza Lagumdzija ve Bertuğ Öndeş'in sayılarına Hugo Hamacher ve Enes Atlı ile karşılık vermeye çalışan Altekma, sonunu getiremedi. Arkas seti 25-23 maçı da 3-0 kazandı.

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