M. Başakşehir’de Belözoğlu dönemi

Başakşehir'de teknik direktörlük görevine Emre Belözoğlu getirildi. Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Emre Belözoğlu ile anlaşmaya varmıştır. Başkanımız Göksel Gümüşdağ ve Emre Belözoğlu'nun katılacağı imza töreni, bugün saat 15.00'te stadımızdaki basın toplantı odasında gerçekleştirilecektir. Saat 17.00'de yapacağımız antrenmanın ilk yarım saatlik bölümü basına açık olacaktır." ifadeleri kullanıldı. İstanbul ekibi, önceki gün teknik direktör Aykut Kocaman ile yollarını ayırmıştı.