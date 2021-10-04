Menemen’de değişim vakti

TFF Birinci Lig'de mücadele eden İzmir ekibi Menemenspor'un, milli takım arasında forvet hattında önemli bir rotasyona gitmesi bekleniyor. Sarı-lacivertliler, yaz transfer döneminde Bandırmaspor'dan kadrosuna kattığı 36 yaşındaki Beninli golcü Pote'den beklediği katkıyı alamadı. Bu sezon 5 maçta forma giyen deneyimli oyuncu yalnızca 1 asist yaparak gol yollarında sessiz kaldı. Sarı-laciverlilerin 19 yaşındaki Lübnanlı oyuncusu Sabbah ise oyuna girdiği maçlarda hücumda etkili işler yaparak dikkatleri üzerine topladı. Adanaspor deplasmanında ilk golünü atan oyuncu, Eyüpspor karşılaşmasında da ağları havalandırarak takımına 1 puanı getirmişti. Genç forvetin Menemenspor maçında da sergilediği performansla for-mayı Pote'den alması bekleniyor.