  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Menemen’de değişim vakti

Menemen’de değişim vakti

Menemen’de değişim vakti

4.10.2021

TFF Birinci Lig'de mücadele eden İzmir ekibi Menemenspor'un, milli takım arasında forvet hattında önemli bir rotasyona gitmesi bekleniyor. Sarı-lacivertliler, yaz transfer döneminde Bandırmaspor'dan kadrosuna kattığı 36 yaşındaki Beninli golcü Pote'den beklediği katkıyı alamadı. Bu sezon 5 maçta forma giyen deneyimli oyuncu yalnızca 1 asist yaparak gol yollarında sessiz kaldı. Sarı-laciverlilerin 19 yaşındaki Lübnanlı oyuncusu Sabbah ise oyuna girdiği maçlarda hücumda etkili işler yaparak dikkatleri üzerine topladı. Adanaspor deplasmanında ilk golünü atan oyuncu, Eyüpspor karşılaşmasında da ağları havalandırarak takımına 1 puanı getirmişti. Genç forvetin Menemenspor maçında da sergilediği performansla for-mayı Pote'den alması bekleniyor.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Menemen’de değişim vakti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.