Başpehlivan Ali Gürbüz

Yunusemre Belediyesi’nin Ortaköy Er Meydanı’nda 6.’sını düzenlediği yağlı güreşlerde büyük heyecan yaşanırken altın kemerin sahibi Ali Gürbüz oldu

Manisa'da Yunusemre Belediyesi tarafından 6.'sı düzenlenen Yuntdağı Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde 14 boyda 64'ü başpehlivan yaklaşık 600 pehlivan kispet kuşandı. Ata sporu güreşe olan ilgiyi arttırmak, gençleri spora yönlendirmek amacıyla Yunusemre Belediyesi'nin Ortaköy Er Meydanı'nda düzenlediği Geleneksel Yuntdağı Yağlı Pehlivan Güreşleri yoğun ilgi gördü. Son Kırkpınar Başpehlivanı Ali Gürbüz, başpehlivanlar Recep Kara, İsmail Balaban, Şaban Yılmaz, Nedim Gürel, Cengizhan Şimşek, Ali Gökçen gibi Türkiye'nin ünlü 64 başpehlivanının da aralarında bulunduğu yaklaşık 600 pehlivan Yunusemre Er Meydanı'na çıktı.



BAKAN ÇAVUŞOĞLU DA GELDİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da izlediği kıyasıya gerçekleşen müsabakalarda altın kemerin sahibi Ali Gürbüz oldu. Finalde Ali Gürbüz ve Cengizhan Şimşek güreşti. Kıyasıya geçen müsabakanın galibi son Kırkpınar altın kemer sahibi Ali Gürbüz oldu. Müsabakalarda ikinciliği Cengizhan Şimşek, üçüncülüğü ise Nedim Gürel ve Şaban Yılmaz elde etti. Organizasyonu 22. dönem TBMM Başkanı Bülent Arınç, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, AK Parti MKYK Üyesi Manisa Milletvekili Murat Baybatur, AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan da izledi.





ÇERÇİ: ÇOK GÜZEL BİR ORGANİZASYON

YUNUSEMRE Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Güreş Komitesi Başkanı Necip Denktaş, davetliler ve başpehlivanlarla birlikte vatandaşları selamladı. Güzel bir organizasyona daha ev sahipliği yaptıklarını dile getiren Çerçi, "Türkiye'nin dört bir yanından gelen güreşseverler, protokol üyeleri, değerli misafirler bugün güreşlerimizi yaptık. Türkiye'nin en başarılı başpehlivanları burada kıspet kuşandılar. Gençlerimizi ata sporumuz olan yağlı güreşe yönlendirmek en büyük hedefimiz" diye konuştu.



AĞALIK CELAL YAZ'IN OLDU

Önümüzdeki yılın ağalık açık artırması da müsabakalar sürerken yapıldı. Ağalık için, iş insanı Celal Yaz, MHP meclis üyesi Osman Çimenoğlu, mevcut güreş ağası Mehmet Ali Özcan yarıştı. Çekişmeli geçen açık artırmada 230 bin TL ile önümüzdeki yılın ağası iş insanı Celal Yaz oldu. Açık artırmanın ardından Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Melmet Çerçi vatandaşları selamladı.



■ SERVET SARUN