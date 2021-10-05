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El Maestro’ya son şans

Göztepe üst üste alınan 4 yenilgi sonrası Sırp teknik adam ile şimdilik yola devam kararı aldı. 38 yaşındaki hocanın geleceği Kasımpaşa maçının sonucuna göre belli olacak

El Maestro’ya son şans

5.10.2021

Süper Lig'de üst üste 4 yenilgi alarak ateş hattına düşen Göztepe'de yönetimden teknik heyete güvenoyu geldi. Özellikle Giresunspor'dan İzmir'de alınan 1-0'lık yenilgi sonrası görevden alınması beklenen Sırp teknik direktör Nestor Maestro şimdilik takımın başında olacak.

KADERİNİ BELİRLEYECEK
Başkan Mehmet Sepil, 38 yaşındaki takımın başına 5 maç önce getirdiği teknik adama son bir şans daha vermeye karar verdi. Milli ara dönüşü İstanbul'da oynanacak olan Kasımpaşa maçından alınacak sonuç El Maestro'nun kaderini belirleyecek.

İKİ TEKNİK ADAM GÜNDEMDE
Olumsuz bir sonuçta Nestor Maestro'nun gönderilmesi gündeme gelecek. Bilindiği üzere Giresunspor karşılaşması ı sonrası kulislerde ise teknik direktör adayları olarak Tamer Tuna ve Samet Aybaba'nın isimleri geçiyordu.

BURAK HAKERLER
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