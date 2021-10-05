Emre Belözoğlu Başakşehir’de

MEDİPOL Başakşehir'de teknik direktör Aykut Kocaman'ın yerine takımın başına getirilen Emre Belözoğlu, başkan Göksel Gümüşdağ'ın da yer aldığı imza töreninde turuncu-lacivertli takımla 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Belözoğlu, "Burada olmak mutluluk ve gurur verici. Futboldan sonra en büyük hayalim Türkiye'nin en büyük teknik adamlarından birisi olmak. Takımla ilgili Aykut Kocaman ile de görüştüm. Büyük hedeflerim var, üst sıralara oynatmak istiyorum" şeklinde konuştu.

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