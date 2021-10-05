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Haberler Spor Fethiyespor’da büyük mutluluk

Fethiyespor’da büyük mutluluk

Fethiyespor’da büyük mutluluk

5.10.2021

3. Lig 3. Grup'ta deplasmanda Ofspor'u 4-0 mağlup ederek 12 puanla liderlik koltuğunu koruyan Fethiyespor, üst üste 4. galibiyetini alarak rakiplerine göz dağı verdi. Ligin ilk haftasında deplasmanda Kırıkkale Büyük Anadoluspor'a 3-1 yenildikten sonra evinde Esenler Erokspor'u 5-1, deplasmanda İçel İdmanyurdu'nu 4-2, sahasında Mardin 1969'u 2-1 ve son olarak gurbette Ofspor'u 4-0'lık skorlarla dize getiren lacivertbeyazlılar, zirvenin tek sahibi oldu. Son 4 karşılaşmada 15 gol atıp kalesinde 4 gol gören Fethiyespor, 16 golle grubun en skorer takımı konumunda.

HEDEF 5'TE 5 YAPMAK
Fethiyespor'da Ali Han ve Nurettin Çakır, 5'er kez rakip fileleri sarsarak attıkları gollerle takımı sırtladılar. Bu hafta puanı bulunmayan son sıradaki Kardemir Karabükspor'u konuk edecek Fethiyespor, 5'te 5 yaparak yoluna devam etmeyi hedefliyor. Lacivert-beyazlı takımda sağ kanat Serhat Mutlu sarı kart cezalısı durumuna düştü.
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