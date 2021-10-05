G.Saray’a moral aşısı

Süper Lig'in 8. haftasında Çaykur Rizespor'u deplasmanında son saniye golüyle 3-2 deviren Galatasaray'da yüzler gülmeye başladı. Son derece gergin geçen mücadelenin birçok kırılma noktası olurken, sarıkırmızılıların bu galibiyeti 10 kişiyle ve son anda kazanması takıma büyük moral kazandırdı. Takımdaşlık duygusunu perçinleyen müsabakada İstanbul ekibinde birçok futbolcu da kendini buldu. G.Saray'da sezonun en çok eleştirilen ismi Babel, zorlu maçta öne çıkan isimlerden biriydi. Eleştiri oklarının hedefinde olan Hollandalı, gösterdiği mücadeleyle alkış topladı ve kredisini artırdı. Son golde çok büyük emek harcayan Diagne de "Ben buradayım" mesajı verdi.



MOHAMED AYLAR SONRA

Galatasaray'da uzun süredir gol orucunda olan Mostafa Mohamed, bu sezonki ilk gollerini Rize'de kaydetti. En son geçen sezon 11 Mayıs'ta Denizli karşısında fileleri havalandıran Mısırlı golcünün üzerinde bu sessizlik büyük baskı oluşturuyordu. Terim ile bağı da yeniden kuvvetlenen Mohamed, beyaz bir sayfa açtı.



SOSYAL MEDYA YIKILDI

G.Saray'da Rizespor'u 3-2 yendiği maçta son goldeki Diagne'nin asisti tartışılıyor. Morutan'ın golünde asisti yapan Senegalli yıldızın pozisyon öncesinde rakiplerine yaptığı müdahaleler tartışma konusu oldu. Karşılaşmanın 90+11. dakikasında Morutan'ın kaydettiği gole Rizespor cephesinden tepki geldi. Sahada oyuncular hakem ali Palabıyık'a Diagne'nin pozisyonda faul yaptığı yönünde itirazlarda bulunurken sosyal medyada da taraftarlar ikiye bölündü. Yıldız oyuncunun golü sosyal medyada gündem olurken kimi taraftarlar 29 yaşındaki oyuncuya destek verdi kimi taraftarlar ise eleştirdi. İşte o tweetlerden bazıları;

"LUKAKU yapınca uff be adamda ki güce bak, Diagne yapınca faul! Allah insana hem futbolu bilen hem de dürüst rakipler nasip etsin..."

"MBAYE Diagne'nin yaptığı asist öncesi yaptığı hareketleri sokakta yapsa inanın kavga sebebi. Çok dayak yer."

"ÜLKEDE bi. herşeye faul deme hastalığı var. Acil Premier Lig izlemelisiniz."

"İZLEYİN, Ali Palabıyık milli aradan sonraki ilk maç ödüllendirilecek."

"O pozisyonu yorumluyor olmak bile içler acısı. Ali Palabıyık gol öncesi yapılan 3 tane faulden en azından bir tanesi bile görmüyorsa farklı şeyler vardır."



HALİL FİNCAN: MİNİ YORUM



10'u bulamazsa sonu iç açıcı olmaz

Fatih Terim'in G.Saray geçmişine baktığımızda oyunu açma konusundaki rol dağılımı bize şimdiki bağlantı kopukluğuna dair bilgiler veriyor. Hoca şimdiye dek genellikle bir veya birkaç tane saha içi lideri ile hareket etti. 1996-2000 arası Hagi ve Emre, 2012-2014 arası da Selçuk ve Sneijder'in katkısının G.Saray tarihine katkısı tartışılmaz. Diğer dönemlerde de bunu sürdürmeye çalışsa da kimi zaman aşı tuttu, kimi zaman da tutmadı. Misal 2002-2004 arası Felipe ve Revivo gibi tercihlerinin beklenen faydayı sağlamadığını gözlemledik. 2017 sonrası Belhanda'ya biçilen rol de buydu. Fakat Faslı yıldızın grafiği de inişli çıkışlı oldu. Bu sezon ise Morutan ve Cicaldau'nun bu maksatla alındığı aşikar. Cicaldau geldiğinde "Beni Hagi ile kıyaslamayın" demişti ki haklıydı. Kimsenin bir Hagi beklentisi yok zaten. Fakat takımın Belhandası da yok. Bu ikili veya başkası, Terim 10'unu bulması ve hücuma köprü kurması lazım. Çünkü görünen o ki 10'u bulamazsa sonu hep Rize maçındaki gibi olmaz.