Horoz puana sevindi

Üst üste aldığı 2 yenilginin ardından Bolu’dan 1 puanla dönen Denizlispor’da başkan Uz, “Milli araya zorlu bir deplasmandan puan alıp umutlu girdik” dedi

TFF 1. Lig'de üst üste aldığı 2 mağlubiyetin ardından deplasmanda Beypiliç Boluspor'la 0-0 berabere kalan Denizlispor, haftayı düşme potasının bir basamak üzerinde, 15. sırada tamamlarken başkan Mehmet Uz, alınan puanın altın değerinde olduğunu açıkladı.



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LİGİN başlamasına 9 gün kala yönetim olarak göreve geldiklerini kaydeden Uz, sezon başladıktan sonra fedakarlıklar içinde 19 transfer yaparak takımı kurabildiklerini aktardı. Birçok takım sezon öncesi hazırlık dönemi geçirdiğini, takımlarının kamp yapamadığını vurgulayan Uz, bu nedenle oyuncularının hem fiziksel olarak hazır olmak hem de sahada puan toplamak için gayret ettiğini ifade etti. Hedeflerinin ligde kalmak olduğunu ve bu hedefe ulaşmak için gece gündüz çalıştıklarını belirten Uz, "Ne iki galibiyetten sonra ne de iki mağlubiyetten sonra fikrimizi, hedefimizi veya düşüncemizi değiştirmedik. Yönetim olarak teknik direktörümüzün arkasındayız. Sabırlı olmalıyız" dedi.



■ SEBAHATTİN ALP