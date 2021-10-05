Hücum iyi savunma zayıf

Spor Toto Süper Lig'de ilk 8 haftada yakaladığı çıkışla adından söz ettiren Altay, hücum ve savunmada gösterdiği tam tersi grafikle dikkat çekti. Milli araya G.Antep FK deplasmanında aldığı 4-1'lik farklı yenilgiyle moralsiz giren, siyah-beyazlılar hücumda son derece üretken bir görüntü çizerken, savunmada ise adeta sınıfta kaldı. Sekiz haftalık süreçte rakip fileleri 15 kez sarsan Altay, 16 gollü Trabzonspor, Beşiktaş ve Hatayspor'un ardında en çok gol atan ekip olarak yerini aldı.



KALEYİ KAPATAMADI

Ancak İzmir ekibi, kalesini savunmayı başaramadı. Siyah-beyazlılar, 8 haftada kalesinde 13 gole engel olamadı. Altay, son sırada yer alan Çaykur Rizespor (19) ve 17. sırada ateş hattında bulunan Yeni Malatyaspor'un (16) ardından en çok gol yiyen 3. ekip oldu.



RAYAN ETKİSİZ KALDI

Gaziantep FK deplasmanında ilk kez on birde oyuna başlayan Altay'ın Mısırlı golcüsü Ahmed Yasser Rayan silik bir görüntü verdi. Sakatlıktan yeni çıkan futbolcu, teknik direktör Mustafa Denizli'nin verdiği şansı iyi kullanamadı ve ikinci yarının başında yerini Erhan Çelenk'e bıraktı. 23 yaşındaki genç futbolcu daha önce oynadığı 3 maçta sonradan oyuna girip 2 gol kaydetmişti.

TAHMİN EDİLMEZ BİR SKOR

Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, deplasmanda 4-1 kaybettikleri Gaziantep maçının ardından yaptığı açıklamada, "Bugün farklı kaybettik, çok değerlendirilecek bir durumumuz yok" dedi. Farklı mağlubiyetle ilgili de konuşan Mustafa Denizli, "Maçtan önce böyle bir skoru kimse tahmin etmezdi. Takım olarak savunmayı ve hücumu kendimiz gibi yapamadık. Bireysel olarak da, takım olarak da eleştiriyi hak ettik. Sezon başında çok umutlu olunmayan bir takımdık ama performansımızla bunun aksini gösterdik. Bu hedef doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz. Eksik oyuncularımız da vardı. O yüzde bugün kaybettiğimiz için üzgünüz. Takım olarak kötü bir görüntü verdik. Bu takımla yola çıktık ve bu takımla bazı şeyleri başaracağız. Rakibimizi tebrik ediyorum. Kendimize dönüp bakmamız lazım böyle bir skordan sonra" ifadelerini kullandı.

BURAK HAKERLER: SAVUNMA AĞIR KALIYOR

Köklü camiası, dinamizmi ve mütevazi kadrosuyla Altay, kuşkusuz Süper Lig'e bir renk getirdi. İlk 8 haftada alınan 15 puan asla tesadüf değil. Nokta atışı yeni transferler ve geçen sezonki oyuncuların uyumu müthiş. Hücumda da çok üretken ve tehlikeli futbolculara sahip. 8 haftada atılan 15 golle neredeyse maç başına 2 gollük bir ortalamaya sahip Altay takımı. Ancak ters giden bir şey var ki o da savunmada yenilen goller. Attığı gollerle zirveyi zorlayan Altay, savunma zaaflarıyla enler arasında. Bekler Cebrail ve Naderi'nin hücuma katkısı tartışılmaz. Cebrail 3, Naderi ise 1 asist yapmış. Ancak sık sık ileriye çıkan bu ikili geriye dönüşlerde sıkıntı yaşıyor. Buna stoperler Murat Akça ve Björkander'in ağırlığı eklenince, Altay kalesine gelen hemen hemen her organize gol girişimi tehlikeli bir atağa dönüşüyor. Altay'da teknik direktör Mustafa Denizli'nin milli arada bu zaaf üzerine yoğun bir mesai harcaması gerekiyor.