Kartal’da milli ara sevinci

Beşiktaş’ta sakat oyuncuların yüzde 80’i lige verilen arada takıma geri dönecek

Sakat oyuncuların çokluğu nedeniyle ilk 11 kurmakta bile zorlanan Beşiktaş'ta sakat oyuncuların takıma geri dönmesi için milli ara ilaç gibi gelecek. Milli maçlar nedeniyle lige verilen aranın ardından Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak olan siyah-beyazlılarda sakat oyuncuların yüzde 80'i takıma geri dönecek. Kasığında yırtık olan Mehmet Topal ile bağlarında zedelenme olan ve 15 gün daha sahalardan uzak kalacak olan N'Koudou dışında tüm oyuncular Başakşehir mücadelesinde forma giyebilecek. Adele problemi nedeniyle formasından uzak kalan Welinton, Atiba, Rachid Ghezzal, Larin ve Pjanic milli arada sakatlıklarını atlatacak. Altay mücadelesi öncesinde korona virüs testi pozitif çıkan Montero'nun da karantina süreci bu hafta bitecek.



MİLLİ TAKIMLARA GÖNDERİLMEDİLER

Öte yandan son oynanan Demir Grup Sivasspor mücadelesinde riske edilmeyen Larin, Atiba, Ghezzal ve Pjanic milli takımlara gönderilmedi. Kanada, Cezayir ve Bosna-Hersek milli takım doktorları ile görüşen Beşiktaş sağlık heyeti oyuncuların oynamalarının sakıncalı olduğunu iletti.