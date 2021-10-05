TFF 1. Lig'de deplasmanda Eyüpspor'a 90+1. dakikada yediği golle 3-2 yenilerek üst üste 5. mağlubiyetini alan Manisa Futbol Kulübü'nde teknik direktör Serkan Özbalta dönemi sona erdi. Geçen sezon rekorlar kırarak siyah-beyazlı takımı 2. Lig'de namağlup şampiyon yapan 42 yaşındaki teknik adamın, Eyüpspor mağlubiyeti sonrası oyuncularıyla vedalaşarak istifa ettiği öğrenildi. Geçen sezon takımın başına geçen ve 36 maçta takımın başında yer alan Serkan Özbalta, 24 galibiyet, 12 beraberlik alarak namağlup takımın tarihinde ilk kez 1. Lig'e yükselmesinde pay sahibi oldu. Özbalta yönetimindeki Manisa FK, 1. Lig'de 2021-2022 sezonuna 3'te 3 yaparak başladı, ancak son 5 maçını kaybedip lider Ümraniyespor'un 11 puan gerisine düştü.



'HAKKINIZI HELAL EDİN'

İstanbul deplasmanında ilk devreyi önde tamamlamasına rağmen sonunu getiremeyen ve puansız ayrılan Manisa FK'da, teknik direktör Serkan Özbalta maç sonunda kısa süre kaldığı soyunma odasında futbolcularıyla helalleşti. Özbalta oyuncularına "Bütün sorumluluk benim... Hiçbirinizi suçlamıyorum... Hepiniz hakkınızı helal edin" dediği öğrenildi.

ÇOBAN'DAN KURAL HATASI İDDİASI

TFF 1. Lig'in 8. haftasında Eyüpspor sahasında Manisa FK'yı 3-2'lik skorla yendi. İstanbul ekibi galibiyet golünü 90. dakikada kaydetti. Eski hakem Deniz Çoban sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla maçta kural hatası olduğunu iddia etti. Eyüp'ün 90. dakikada Enes Keskin ile bulduğu golde hakemin kural hatası yaptığını açıkladı. Çoban, "Maçta 90. dakika. Hakem Alper Çetin önce penaltı düdüğü çalıyor. Düdük çalındığında top henüz kaleye girmemiş, oyun alanında! Top düdük sesinden sonra kaleye giriyor. Hakem buna rağmen gol kararı veriyor" diye konuştu.



KARA KEDİ GİRDİ

MANİSA FK'da bazı oyuncuların teknik direktör Serkan Özbalta ile arasının bozuk olduğu iddia edilmişti. Kadroya giremeyen isimlerin Özbalta'nın ipini çektiği konuşuluyor. Özbalta ile oyuncuların arasına kara kedi girdi, başarısız sonuçların ardından teknik heyet bıraktı.

FAVORİ İSİM KOŞUKAVAK

MANİSA FK yönetimi Eyüpspor mağlubiyeti sonrası teknik direktör Serkan Özbalta ile yollarını ayırırken, takımın başına Yalçın Koşukavak'ı getirmeyi planladığı kaydedildi. 49 yaşındaki teknik adamın, yönetimin listesinde ilk sırada olduğu iddia edildi. En son Kayserispor'da görev alan Yalçın Koşukavak, Altay, Denizlispor, Bursaspor, Gaziantep, İstanbulspor gibi takımlarda görev yaptı.



HOROZ'DA ÇALIŞTI

1972 İzmir doğumlu olan Yalçın Koşukavak, Göztepe'de yardımcı antrenör olarak başladığı teknik adamlık kariyerine, Şanlıurfaspor, Karşıyaka ve Manisaspor'da yine yardımcı antrenör olarak devam etti. Bursa Nilüferspor, Altay, İstanbulspor, Gaziantep FK, Bursapor ve Denizlispor'da teknik direktörlük görevlerinde bulunan Koşukavak, son olarak Süper Lig'de Kayserispor'u çalıştırmıştı.





■ SERVET SARUN