Somaspor evinde kral

2. Lig Kırmızı Grup’ta lider Bodrum’dan sonra iç sahada en başarılı takım olan Siyah İnciler’in sahasında 672 gündür bileği bükülmüyor

2. Lig Kırmızı Grup'ta 5. haftada evinde konuk ettiği Ergene Velimeşespor'u 3-0 mağlup eden Somaspor iç sahadaki yenilmezlik serisini 25 maça çıkardı. En son yenilgisini 30 Kasım 2019'da evinde Karacabey Belediyespor karşısında 1-0'lık skor ile alan siyah-beyazlılar, bu maçtan sonra evinde oynadığı 25 karşılaşmada 19 galibiyet, 6 beraberlik aldı. Siyah İnciler 25 maçta rakip fileleri 56 kez havalandırırken, kalesinde 16 gol gördü. Sahasında 672 gündür bileği bükülmeyen Somaspor, geçen sezon şampiyon olduğu 3. Lig'de iç sahada 16 maçta 14 galibiyet, 2 beraberlik aldı, 39 gol attı, kalesinde 11 gol gördü. Siyah-beyazlılar, bu sezon sahasında 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik aldı, 7 gol attı, 3 gol yedi.



TARAFTARLARA ÇAĞRI

Başkan Mustafa Aydın, taraftarlara destek çağrısında bulundu. Önceki yıllarda taraftar desteğinin takıma olumlu yansıdığını dile getiren Aydın, "Gönül ister ki 2. Lig'de daha çok seyirciye oynayalım. Taraftarlarımızı iç sahadaki maçlarımıza daha kalabalık bekliyoruz. Bu takım büyük bir özveri ile kuruldu ve mücadele ediyor. Saha da daha çok desteklenmeyi hak ediyor" dedi.



■ SERVET SARUN