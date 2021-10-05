Trabzonspor’dan tarihi başlangıç

KAYSERİSPOR'U 2-1 mağlup ederek puanını 18'e çıkaran Trabzonspor, sezonların ilk 8 haftalık değerlendirmesinde son 17 sezonun en çok puanını toplayarak tarihi bir başlangıca imza attı. Bordomavililer bu sezon oynadığı 8 karşılaşmada 5 galibiyet ve 3 beraberlik alarak 18 puan topladı. Yenilgisiz olarak yoluna devam eden Trabzonspor, attığı 16 gole karşılık ise kalesinde 8 gol gördü. Karadeniz ekibi son 7 sezonun ise en az golünü kalesinde gördü. Geçen sezon 6 puan toplayarak 17. sırada yer alan Fırtına, attığı 10 gole karşılık ise kalesinde 15 gol görmüştü. Trabzonspor, 2004-2005 sezonunda ilk 8 haftalık bölümünde 7 galibiyet ve 1 beraberlikle ligin zirvesinde 22 puanla yer alıyordu.

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