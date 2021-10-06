Aliağaspor FK’dan transferde imza şov

BÖLGESEL Amatör Lig'de (BAL) şampiyonluğu hedefleyen Aliağaspor FK, 19 Kasım'da sona erecek transfer sezonu öncesinde kadrosunu 7 yeni isimle güçlendirdi.

Yeni sezona teknik patron Hakan Şapçı yönetiminde iddialı hazırlanan sarı-siyahlılar, futbol şube sorumlusu Turgay Mete'nin katıldığı törenle forvet bölgesine Diyarbakıspor'dan 27 yaşındaki Sercan Bıyıklı, stopere 26 yaşındaki Çankaya FK'dan Bilal Hallaçlar, 22 yaşındaki Kozan SK'dan İlkay Gül, orta sahaya 22 yaşındaki Kızılcabölükspor'dan Abdullah Altıntaş, 22 yaşındaki Sökespor'dan Timurcan Gök, 20 yaşındaki Manisaspor'dan Adnan Demir ve kaleye de yine Manisaspor'dan 21 yaşındaki Mehmet Caner Ersoy'u takviye etti. Aliağaspor, daha önce iç transferde 6 oyuncuyla nakih tazeleyip, 13 futbolcu ile sözleşme imzalamıştı.

■ SERVET SARUN