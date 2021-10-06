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İzmirspor bombaladı

3. Lig’e yükselmeyi hedefleyen lacivert-beyazlılar, Süper Lig deneyimli 34 yaşındaki Musa Sinan Yılmazer’i transfer etti

İzmirspor bombaladı

6.10.2021

BÖLGESEL Amatör Lig'de (BAL) yeni sezona iddialı girmeye hazırlanan İzmirspor, transferde bombayı patlattı. 3. Lig hasretine son vermeyi hedefleyen lacivertbeyazlılar, yıllarca Süper Lig'de forma giyen, en son 2. Lig'de Gümüşhanespor'da görev yapan 34 yaşındaki sağ kanat Musa Sinan Yılmazer'i renklerine kattı.

SAKARYA'DA BAŞLADI
SAKARYASPOR'DA futbola başlayan Musa Sinan Yılmazer, Sarıyer, Denizlispor, Altay, Akhisarspor, Bandırma, Samsun, Sivasspor, Yeni Malatyaspor, Kayseri Erciyes, Boluspor, Gümüşhane, Manisa FK, Kahramanmaraş, Halide Edip Adıvar ve Gümüşhanespor'da oynadı.

326 MAÇTA 31 GOL ATTI
MUSA Sinan Yılmazer, futbol kariyerinde 326 karşılaşmada forma giydi, 31 gol atarken, 18 de asist yaptı. Musa Sinan, 1. Lig'de 149, Süper Lig'de 40 maça çıktı.

■ BURAK HAKERLER

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