Manisa’da iki aday

TFF 1. Lig'de üst üste 5 mağlubiyet alarak hayal kırıklığı yaşatan Manisa Futbol Kulübü'nde Eyüpspor yenilgisi sonrası istifa eden teknik direktör Serkan Özbalta'nın koltuğuna kimin geçeceği merak konusu oldu. Kulislerde Yalçın Koşukavak ve Osman Özköylü'nun isimleri geçerken, siyah-beyazlı kurmayların iki isimle gizlice görüşme halinde olduğu öğrenildi.

Manisa FK yönetimin, geçen sezon Adana Demirspor'da görev yapan 41 yaşındaki İzmirli teknik direktör Cüneyt Dumlupınar'ı listenin ilk sırasına koyduğu öğrenildi. Kayserispor, Karşıyaka, Karagümrük ve Adana Demirspor'da teknik direktör olarak çalışan Dumlupınar'ın bugün yönetimle masaya oturacak. Manisa FK yönetiminin, B planı da hazır.

Kurmayların listesinde 2. sırada 63 yaşındaki Naci Şensoy bulunuyor. Alibeyköy, Turan, FC Pirin, FC Belasita, Lokomotiv Plovdiv, Bylis Ballsh, FK Kukesi, Pelister Bitola, Makedonija ve son olarak Kosova temsilcisi KF Liria'yı çalıştıran Şensoy, Gençlerbirliği'nde bir dönem yardımcı antrenör olarak görev yaptı.

SAKATLARDAN İYİ HABER GELDİ

MANİSA FK'da sakatlardan müjde var. TFF 1. Lig'de milli araya 9 puanla 11. sırada giren siyah-beyazlılarda, Jamaikalı forvet Dever Orgill ve kaptan Nizamettin Çalışkan milli arada takıma dönüyor. Menemenspor maçında sakatlanan ve maça devam edemeyen Orgill ile Erzurumspor BŞB karşısında sakatlanan Nizamettin'in milli ara sonrasında oynanacak Adanaspor mücadelesinde takımdaki yerlerini almaları bekleniyor. Manisa FK'da, sakatlığı nedeniyle uzun süredir oynamayan Guevin Tormin'in de milli arada iyileşeceği açıklandı.

■ ÜMİT YÖNEY