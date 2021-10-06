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Haberler Spor Süper Lig’in ilk 8 haftasında 9 teknik direktör gitti

Süper Lig’in ilk 8 haftasında 9 teknik direktör gitti

2021-2022 sezonunda ilk 8 maçın ardından başarısızlığın faturası yine teknik adamlara kesildi. Ligde yer alan toplam 20 takımın neredeyse yarısı çalıştırıcı değişikliğine gitti

Süper Lig’in ilk 8 haftasında 9 teknik direktör gitti

6.10.2021

S on yıllarda teknik direktör değişiminin çok yaşandığı Süper Lig'de, bu sezon da aynı senaryo yaşandı. Kulüpler alınan kötü sonuçların ardından çareyi yine teknik direktör değiştirmekte buldu. Ligdeki 8 haftalık periyotta Kasımpaşa, Kayseri, Adana Demir, Göztepe, Alanya, Rizespor, Başakşehir, Yeni Malatyaspor ve Antalyaspor teknik heyetlerinde yol ayrımına gitti. İlk teknik direktör değişikliği Şenol Can'la yollarını ayıran Kasımpaşa'dan geldi.

İkinci haftadan sonra Kayserispor Yalçın Koşukavak, üçüncü haftanın ardından Adana Demirspor Samet Aybaba, Göztepe Ünal Karaman ve Alanyaspor Çağdaş Atan ayrılıkları yaşandı.

BUZ VE YANAL'IN KOLTUĞU BOŞ
Ligde 6. haftanın ardından Çaykur Rizespor Bülent Uygun'la, 8. haftadan sonra da Başakşehir Aykut Kocaman'la, Yeni Malatyaspor İrfan Buz'la ve son olarak da Antalyaspor da Ersun Yanal'la devam etmeme kararı aldı. Buz ve Yanal'ın yerine henüz bir isim gelmedi. Hatay, Beşiktaş, Karagümrük, Fenerbahçe, Galatasaray, Gaziantep, Giresun, Konya, Sivas ve Trabzon ise sezona başladıkları çalıştırıcılarla devam ediyor.

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