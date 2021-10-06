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Haberler Spor Türkiye Futbol Federasyonu Bölgesel Amatör Lig’de 2021-2022 sezonu gruplarını açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu Bölgesel Amatör Lig’de 2021-2022 sezonu gruplarını açıkladı

261 takım 9 bölgede 3’erli gruplarda çift devreli lig usulü mücadele edecek. Grup birincileri tarafsız bölgede tek devreli lig usülü karşılaşacak. Bölge birincisi 9 takım 3. Lig’e yükselecek. Sezon 30-31 Ekim’de başlıyor

Türkiye Futbol Federasyonu Bölgesel Amatör Lig’de 2021-2022 sezonu gruplarını açıkladı

6.10.2021

Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) yeni sezon 30-31 Ekim tarihlerinde start alacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) önceki gün yaptığı toplantıda 2021-2022 sezonunda Bölgesel Amatör Lig gruplarını belirledi. Bu sezon BAL'a 261 takım katılıyor. TFF, maçların 9 bölgede oynanacağını açıkladı. Her bölge 3'er gruptan oluşuyor. Grup müsabakaları çift devreli lig usulüne göre oynanacak olup grup birincileri Play-Off oynayacak. Her bölgede grup birincisi olan 3'er takım tarafsız bir sahada tek devreli lig usulüne göre karşı karşıya gelecek. Bölge birinciliği müsabakaları sonunda Play-Off'ta bölge birincisi olan 9 takım 3. Lig'e çıkmaya hak kazanacak.

HEYECAN DORUKTA
Büyük heyecanın yaşanacağı Bölgesel Amatör Lig'de 6 ve daha fazla takımla temsil edilen İstanbul, İzmir, Kocaeli, Bursa, Ankara, Diyarbakır, Manisa ve Trabzon illeri birden fazla, beş ve daha az takımla temsil edilen iller ise aynı grupta yer alacak. İzmir, Manisa, Uşak, Aydın ve Muğla temsilcileri 9. Bölge'de, Denizli ekipleri 4. Bölge'de, Balıkesir takımları da 8. Bölge'de yer alıyor.

İşte BAL'daki gruplar

4. BÖLGE 3. GRUP
Denizli (3), Antalya (5), Burdur (2)

8. BÖLGE 2. GRUP
Balıkesir (5), Çanakkale (2), Yalova (3)

9. BÖLGE 1. GRUP
İzmir (4), Manisa (3), Afyon (3)

9. BÖLGE 2. GRUP
İzmir (4), Manisa (3), Uşak (2)

9. BÖLGE 3. GRUP
İzmir (3), Aydın (5), Muğla (2)

Ege'den 34 takım var

İZMİR: Çiğli Bld., Aliağa FK, Torbalıspor, Bornova Yeşilova, İzmirspor, Torosgücü, Kınık Bld., Viven Bornova FK, Tire FK, Kemalpaşaspor, Alaçatıspor

AYDIN: Eşin Grup Sökespor, Aydın Yıldızspor, Efeler 09 FK, Çine Madranspor, Aydın BŞB

BALIKESİR: Ayvalıkgücü Bld., Bigadiç Bld., Gönen Bld., Burhaniye Bld., Etispor

DENİZLİ: Serinhisarspor, Sarayköyspor, Bağbaşı Ziytinköyspor

MANİSA: Manisaspor, Salihli Bld., Manisa Sanayispor, Yunusemre Bld., NK Karavan Ahmetli Bld., Bieksper Hacırahmanlı

MUĞLA: Muğlaspor, Yatağanspor

UŞAK: Bölmespor, Sivaslı Bld.

■ ÜMİT YÖNEY

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