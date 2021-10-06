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Haberler Spor VakıfBank şampiyon

VakıfBank şampiyon

VakıfBank şampiyon

6.10.2021

VOLEYBOLDA 2021 Kadınlar Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nda VakıfBank, Eczacıbaşı Dynavit'i 3-0 yenerek kupanın sahibi oldu. İlk setti VakıfBank 25-21 kazandı. Karşılaşmanın ikinci setine Eczacıbaşı Dynavit iyi başladı ve 7-5 öne geçti. Çaprazda Hande ve Boskovic ile sayılar bularak sete tutunmaya çalışan Eczacıbaşı Dynavit, skoru 16-15 getirdi. Rakibinin servisteki hatalarını yine iyi değerlendiren VakıfBank, 2. seti de 25-19 alarak 2-0 öne geçti. Son sette çok rahat bir oyun sergileyen VakıfBank, etkili servislerinin yanı sıra blok üstünde sayılar buldu ve bu seti de 25-29 aldı. Rakibini 3-0 mağlup eden VakıfBank, kupayı müzesine götürdü.
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