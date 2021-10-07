Avrupa’daki derbiyi F.Bahçe kazandı

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin ilk haftasında B Grubu'ndaki Türk derbisinde Fenerbahçe Safiport, deplasmanda Galatasaray'ı 20 sayı farkla 89-69 yendi. Müsabakaya iyi başlayan Fenerbahçe Safiport, ilk çeyreği 17-14, devreyi de 43-38 önde kapattı.Karşılıklı basketlerle başlayan ikinci yarıda sarı-lacivertliler, mücadelede son çeyreğe 62-50 üstün girdi. Son periyoda etkili başlayan Fenerbahçe Safiport, 34. dakikada McBride'ın üç sayılık hücumuyla farkı 17 sayıya yükseltti: 56-73. Kalan bölümde rakibinin farkı kapatmasına izin vermeyen Fenerbahçe Safiport, parkeden 89-69 galip ayrıldı.
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