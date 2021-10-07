  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Bal-Kes basının karşısına çıkıyor

Bal-Kes basının karşısına çıkıyor

Bal-Kes basının karşısına çıkıyor

7.10.2021

TFF 1. Lig'de sezon başında transfer yasağını kaldıramayıp mevcut oyuncu kadrosuyla mücadele eden ve geride kalan 7 haftada 2 galibiyet, 5 mağlubiyet alarak 6 puan ile 17. sırada yer alan Balıkesirspor, milli maç için verilen arayı iyi değerlendirerek 16 Ekim Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Denizlispor karşısında galibiyet hedefliyor. Yeni teknik direktörü İsmet Kamak yönetiminde çalışmalarını sürdüren kırmızıbeyazlılar, bugün saat 12.00'de tam kadro basının karşısına çıkıyor. Yeni teknik patronu, yönetim kurulu üyeleri, kulüp personeli, kulüp başkanı Özgür Yılmaz, Balıkesir yerel basınının, ulusal medya temsilcilerinin ve haber ajanslarınının Balıkesirspor gündemine ilişkin sorularını yanıtlayacak.

■ SERVET SARUN

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bal-Kes basının karşısına çıkıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.