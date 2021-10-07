Bal-Kes basının karşısına çıkıyor

TFF 1. Lig'de sezon başında transfer yasağını kaldıramayıp mevcut oyuncu kadrosuyla mücadele eden ve geride kalan 7 haftada 2 galibiyet, 5 mağlubiyet alarak 6 puan ile 17. sırada yer alan Balıkesirspor, milli maç için verilen arayı iyi değerlendirerek 16 Ekim Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Denizlispor karşısında galibiyet hedefliyor. Yeni teknik direktörü İsmet Kamak yönetiminde çalışmalarını sürdüren kırmızıbeyazlılar, bugün saat 12.00'de tam kadro basının karşısına çıkıyor. Yeni teknik patronu, yönetim kurulu üyeleri, kulüp personeli, kulüp başkanı Özgür Yılmaz, Balıkesir yerel basınının, ulusal medya temsilcilerinin ve haber ajanslarınının Balıkesirspor gündemine ilişkin sorularını yanıtlayacak.

■ SERVET SARUN