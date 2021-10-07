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Haberler Spor Ezgi Kılıç’tan Avrupa rekoru

Ezgi Kılıç’tan Avrupa rekoru

Ezgi Kılıç’tan Avrupa rekoru

7.10.2021

SUUDİ Arabistan'ın Cidde kentinde dün başlayan Yıldızlar Dünya Halter Şampiyonası'nın ilk gününde milli sporcu Ezgi Kılıç 3 altın madalya kazandı. Kadınlar 40 kiloda yarışan Ezgi Kılıç, koparmada 55 kilo ile altın, silkmede 70 kilo ile altın, toplamda ise 125 kiloluk derecesiyle yıldızlar dünya şampiyonu oldu ve silkme ile toplamda da Avrupa rekoru kırdı. Müsabakanın ardından açıklamada bulunan Ezgi Kılıç, şampiyonaya çok iyi hazırlandığını belirterek, "Suudi Arabistan'da Türk Bayrağı'nı dalgalandırdığım ve İstiklal Marşı'nı dinlettiğim için çok mutluyum. Ülkemi en iyi şekilde temsil etmek adına var gücümle çalışmalarıma devam edeceğim" dedi.
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