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Haberler Spor Kuşadasıspor’da Ferhatoğlu dönüyor

Kuşadasıspor’da Ferhatoğlu dönüyor

Kuşadasıspor’da Ferhatoğlu dönüyor

7.10.2021

3. Lig 2. Grup lideri Kuşadasıspor'da bir müsabakadan men edilme cezasını çeken teknik direktör Gürkan Ferhatoğlu, bu hafta takımının başında görev yapabilecek. Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur karşılaşmasında Ağrı 1970 deplasmanında hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle ceza alan ve ligdeki Malatya Yeşilyurt Belediyespor maçında görev yapamayan Ferhatoğlu, 9 Ekim Cumartesi günü Bitexen Düzcespor deplasmanında saha kenarından ekibini yönetecek. Siyah-beyazlılar, namağlup unvanını ve zirvedeki yerini korumayı hedefliyor. Ferhatoğlu, "Hedefimiz galip gelerek liderlik koltuğunu korumak" dedi.
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