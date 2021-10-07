Manisa FK’da Şensoy dönemi

TFF 1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü'nde, teknik direktör belli oldu. Siyah-beyazlılarda üst üste alınan 5 yenilginin ardından istifa eden Serkan Özbalta'nın veliahtı 63 yaşındaki Naci Şensoy oldu. 1958 Kosova Prizren doğumlu Şensoy'un bugün sözleşme imzalayacağı açıklandı.

ALİBEYKÖY'DE BAŞLADI

TECRÜBELİ teknik direktör Naci Şensoy, 2001'de Alibeyköy'de teknik direktörlük hayatına başladı. Azerbaycan ekibi Turan'da, Bulgaristan takımları FC Pirin, FC Belasitsa ve Lokomotiv Plovdiv'de, Arnavutluk ekipleri Bylis Ballsh ve FK Kukesi'de, Kuzey Makedonya temsilcileri Pelister Bitola ve Makedonija'da, son olarak da Kosova'da KF Liria takımında görev yapan Naci Şensoy, Türkiye'de Gençlerbirliği'nde yardımcı antrenör olarak çalışmıştı. Naci Şensoy'un bugün kente gelerek yönetimle masaya oturacağı ve mukaveleyi imzaladıktan sonra takımla tanışıp, ilk idmanına çıkacağı öğrenildi.

MİLLİ SEVİNÇ

MANİSA Futbol Kulübü Akademisi sporcuları Metin Filiz, Emre Akboğa ve Kadir Gürçocuk U-15 Milli Takım Ege Bölge seçmelerine katıldı. Genç Milli Takımlar tarafından düzenlenen ve 2007 doğumlu oyuncuları kapsayan U-15 Milli Takım Ege Bölge seçmeleri Bucaspor Kaynaklar Tesisleri'nde yapıldı. İzmir'de organize edilen seçmelerinde 46 takımdan 638 sporcunun yer aldı. Siyah-beyazlı kulübün altyapı oyuncuları Metin Filiz, Emre Akboğa ve Kadir Gürçocuk gösterdikleri performansla beğeni topladı. Genç Milli Takım antrenörleri ile bölge antrenörlerinin takip ettiği seçmeler sonrasında, U-15 Milli Takımı için oyuncu havuzu oluşturulacak.

■ ÜMİT YÖNEY