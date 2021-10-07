Norveç’i yenersek lider çıkabiliriz

TFF Başkanı Nihat Özdemir, A Milli Takım'ın Norveç maçını kazanması halinde 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'ndan lider de çıkabileceğini söyledi. Artvin'in Yusufeli ilçesine ziyaret için giden Özdemir, "Şenol Güneş'ten sonra sayın Stefan Kuntz'u göreve getirdik. 8 Ekim'de Norveç'le çok önemli bir maça çıkacağız. Ardından da Letonya'ya gideceğiz. İnşallah bu iki maçı galibiyetle bitirirsek, gruptan birinci çıkma şansımız dahi olabilir. Norveç maçını alırsak lider de çıkabiliriz, ikinci olarak da çıkabiliriz" dedi.

"GÜZEL MAÇLAR SEYREDİYORUZ"

Süper Lig'deki devam eden yarışa da değinen Özdemir, "Süper Lig'de 8'inci haftayı tamamladık ve şu anda baktığımız zaman ligin üstüne dört tane takım birer puan arayla sıralanmış vaziyetteler. Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Beşiktaş, hepsi şu anda liderlik için mücadele içinde. Süper Lig'de gerçekten çok önemli

MİLLİLERİN MAÇINA BRYCH ATANDI

A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda yarın 21.45'te Norveç'i konuk edeceği karşılaşmada Alman hakem Felix Brych görev alacak. Brych'in yardımcılıklarını Mark Borsch ve Stefan Lupp yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Tobias Reichel olacak.