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Haberler Spor Sakaryaspor: 3 Somaspor: 0

Sakaryaspor: 3 Somaspor: 0

7.10.2021

TFF İkinci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta Ergene Velimeşespor'u sahasında 3-0 mağlup eden Somaspor, deplasmanda Sakaryaspor'a aynı skorla yenildi. Siyah İnciler, Diyerbekirspor'dan sonra ikinci yenilgisini de deplasmanda aldı. Karşılaşmanın gollerini 28. dakikada penaltıdan Ali Özgün, 45'te İrfan ve 83'te Tahir kaydetti. Manisa temsilcisi, 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 10 puanda kalırken, Sakaryaspor puanını 12'ye çıkarttı.
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