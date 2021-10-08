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Haberler Spor A Milli Takımımız, Dünya Kupası Elemeleri’nde bugün Norveç ile karşılaşacak

A Milli Takımımız, Dünya Kupası Elemeleri’nde bugün Norveç ile karşılaşacak

Saat 21.45’te Ülker Stadı’nda oynanacak maç 21.45’te başlayacak. Karşılaşma TRT 1’den ekranlara gelecek

A Milli Takımımız, Dünya Kupası Elemeleri’nde bugün Norveç ile karşılaşacak

8.10.2021

A Milli Futbol Takımımız, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu yedinci maçında bugün Norveç önünde kritik bir sınav verecek. Ayyıldızlı ekibin yeni teknik direktörü Stefan Kuntz yönetimindeki ilk maçı olacak mücadele Ülker Stadı'nda oynanacak. Saat 21.45'te başlayacak karşılaşma TRT 1'den naklen yayımlanacak. Müsabakada, Almanya Futbol Federasyonundan hakem Felix Brych düdük çalacak. Ekibimizde kart cezalıları Çağlar Söyüncü, Ozan Kabak ve Orkun Kökçü bu mücadelede forma giyemeyecek. Grup ikincisi Norveç'te ise Türkiye maçı öncesinde Aexander Sörloth, Erling Haaland, Joshua King ve Kristoffer Ajer gibi önemli isimler görev alamayacak. Grupta Cebelitarık-Karadağ ve Letonya-Hollanda karşılaşmaları da oynanacak.

"NORVEÇ'İN EKSİKLERİ AVANTAJ SAĞLAMAZ"
A Milli Takımımızın Teknik Direktörü Stefan Kuntz ve kaptan Burak Yılmaz basın toplantısında konuştu. "Norveç'teki eksiklerin avantaj olmadığını söyleyen Kuntz, "Yerlerine oynayacak isimler kendilerini göstermek isteyecek, şevkle oynayacak, bu tehlikeli bir durum. Norveç'in kalitesinde düşüş olacağını düşünmüyorum. Bazı pozisyonlarda değişim var ama odaklandığım şey kendi takımımın sahada iyi bir performans çıkarması" dedi.

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