Akhisarspor’da işler iyi gitmiyor

2. Lig Beyaz Grup'a 11 yıl sonra düşerek sezona ilk 3 maçta 2 deplasman galibiyetiyle başlayan Akhisarspor, son 3 maçta 3 puanı bir arada göremedi. Transfer yasağı nedeniyle takımda geçen sezondan kalan genç ağırlıklı kadroyla lige giriş yapan Akigolar, son 3 maçta evinde 24Erzincanspor'la 1-1 berabere kalıp, deplasmanda Tarsus İdmanyurdu ve hafta içi mesaisinde de Isparta 32 Spor'a 1-0'lık sonuçlarla yenildi. Bu sezon evinde de henüz galibiyetle tanışamayan Akhisarspor, iç sahadaki 3 sınavından 1 beraberlik, 2 mağlubiyetle yalnız 1 puan çıkarabildi.

■ KENAN MOLLA