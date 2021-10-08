Atakaş Hatay kendini aştı

Süper Lig'de ilk yılında geçen sezon 8 maçta 12 puan toplayan Atakaş Hatayspor, yeni sezonda 16 puan toplayarak Süper Lig'deki ikinci sezonuna etkili bir giriş yapmayı başardı. Geçen sezon ilk 8 maçta 7 gol atıp 12 gol yiyen Hatayspor, yeni sezonda ise ilk 8 hafta itibarıyla ligin en çok gol atan ve en az gol yiyen, en yüksek gol averajını elinde bulunduran takım oldu. Hatayspor, 8 maç sonunda 16 gol atıp, kalesinde 6 gol gördü.

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