Balıkesir, beyaz sayfa açacak

TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor'un teknik direktörü İsmet Kamak, takımda taktiksel anlamda değişiklikler yapacağını söyledi. Bal- Kes, milli maçlar nedeniyle liglere verilen aranın ardından deplasmanda Denizlispor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına başladı. Çabukluk, kuvvet, taktik ağırlıklı geçen antrenmanlarda teknik patron Kamak göz açtırmıyor. Teknik direktör İsmet Kamak, milli arayı iyi değerlendirmek istediklerini dile getirdi. Kamak, "Öncelikle taktik ve oyun sistemi anlamında kendi içimizde yapmamız gereken değişiklikler var" dedi.
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