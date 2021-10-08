Filede sezon yarın açılıyor

VOLEYBOLDA 2021-2022 sezonu yarından itibaren başlayacak. İzmir'i Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi'nde Göztepe ve Karşıyaka, Erkekler 1. Ligi'nde Saint Joseph temsil edecek. Misli.com Sultanlar Ligi'nde Aydın Büyükşehir Belediyespor'un mücadele edeceği yeni sezonda Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi'nde Edremit Belediyesi Altınoluk, Fethiye Bahçeşehir Koleji, Erkekler 1. Ligi'nde Milas Belediyespor, Aydın BŞB ve Jeopark Kula Belediyespor da Ege'nin diğer yarışmacı takımları olacaklar. Sultanlar Ligi'nde ilk devre yarın başlayacak, 11 Aralık'ta sona erecek, ikinci devre 9 Ocak 2022'de başlayıp, 3 Nisan 2022'de bitecek. Sigorta Shop Kadınlar 1. Lig ve Erkekler 1. Ligi'nde 12'şerli iki grupta takımlar çift devreli lig usulüne göre karşılaşacak.

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