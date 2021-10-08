Formula 1’de Türkiye Grand Prix’si bugünkü antrenman turlarıyla start alıyor

Intercity İstanbul Park’taki dev organizasyonda sıralama turları yarın yapılacak. Büyük yarış ise pazar günü saat 15.00’te gerçekleşecek

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 16. etabı Türkiye Grand Prix'sinde heyecan bugün start alacak. Intercity İstanbul Park'ta düzenlenecek etabın birinci antrenman turları, yarın saat 11.30'da yapılacak. Saat 15.00'te başlayacak ikinci antrenman turlarıyla ilk gün tamamlanacak. Organizasyonda yarın saat 15.00'te ise sıralama turları gerçekleştirilecek. Türkiye Grand Prix'si, 10 Ekim Pazar günü saat 15.00'te 5,3 kilometrelik pistte 58 tur üzerinden koşulacak yarışla sona erecek. F1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 16. yarışı Türkiye Grand Prix'si, şampiyonluk için kıyasıya çekişen Lewis Hamilton ile Max Verstappen'in mücadelesine sahne olacak.