  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Formula 1'de Türkiye Grand Prix'si bugünkü antrenman turlarıyla start alıyor

Formula 1'de Türkiye Grand Prix'si bugünkü antrenman turlarıyla start alıyor

Intercity İstanbul Park’taki dev organizasyonda sıralama turları yarın yapılacak. Büyük yarış ise pazar günü saat 15.00’te gerçekleşecek

Formula 1’de Türkiye Grand Prix’si bugünkü antrenman turlarıyla start alıyor

8.10.2021

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 16. etabı Türkiye Grand Prix'sinde heyecan bugün start alacak. Intercity İstanbul Park'ta düzenlenecek etabın birinci antrenman turları, yarın saat 11.30'da yapılacak. Saat 15.00'te başlayacak ikinci antrenman turlarıyla ilk gün tamamlanacak. Organizasyonda yarın saat 15.00'te ise sıralama turları gerçekleştirilecek. Türkiye Grand Prix'si, 10 Ekim Pazar günü saat 15.00'te 5,3 kilometrelik pistte 58 tur üzerinden koşulacak yarışla sona erecek. F1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 16. yarışı Türkiye Grand Prix'si, şampiyonluk için kıyasıya çekişen Lewis Hamilton ile Max Verstappen'in mücadelesine sahne olacak.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Formula 1'de Türkiye Grand Prix'si bugünkü antrenman turlarıyla start alıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.