Manisa’da Şensoy dümene geçti

TFF 1. Lig'de son 5 maçından mağlubiyetle ayrılan Manisa Futbol Kulübü'nde Serkan Özbalta'dan boşalan teknik direktörlük görevine Naci Şensoy getirildi. Siyah-beyazlı kurmaylar, son olarak Kosova'da görev alan 63 yaşındaki Naci Şensoy'la kulüpte 2 yıllık sözleşme imzaladı. Kosova doğumlu olan Şensoy, kariyerinde daha önce Alibeyköyspor, Gençlerbirliği, Azerbaycan ekibi Turan, Bulgaristan takımları FC Pirin, FC Belasitsa ve Lokomotiv Plovdiv, Arnavutluk ekipleri Bylis Ballsh ve FK Kukesi, Kuzey Makedonya temsilcileri Pelister Bitola ve Makedonija ile son olarak yine Kosova'da KF Liria takımında görev yaptı.

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