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Haberler Spor Milli okçu Mete Gazoz’un acı günü! Anneannesi Zarife Tahmaz kazada vefat etti

Milli okçu Mete Gazoz’un acı günü! Anneannesi Zarife Tahmaz kazada vefat etti

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde, olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz’un 76 yaşındaki anneannesi Zarife Tahmaz yolun karşısına geçmeye çalışırken hafif ticari aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Polis aracın sürücüsünü gözaltına aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Milli okçu Mete Gazoz’un acı günü! Anneannesi Zarife Tahmaz kazada vefat etti

08.10.2021, 08:20

Kaza gece saatlerinde, Sapanca ilçesi Mahmudiye Mahallesi Kuruçay Caddesi üzerinde meydana geldi.

R.K. (43) yönetimindeki 34 CHF 870 plakalı hafif ticari araç yolun karşısına geçmeye çalışan Zarife Tahmaz'a çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Zarife Tahmaz 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz'un anneannesi Zarife Tahmaz yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Tahmaz'ın cenazesi hastanenin morguna kaldırıldı.

Polis ticari aracın sürücüsü R.K.'yı gözaltına aldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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