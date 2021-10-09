Ayaklarımız yere basmalı

ING Basketbol Süper Ligi'ne 2'de 2 yaparak başlayan, Şampiyonlar Ligi'ndeki grup aşamasına Hapoel Jerusalem galibiyetiyle giren Pınar Karşıyaka'da başantrenör Ufuk Sarıca, yükselen beklentiler için, "Henüz şampiyonluk konuşmak için çok erken" açıklamasını yaptı. Tecrübeli çalıştırıcı, "Belki ekran başında maçı izleyen basketbolseverlerimiz son 30 saniyede televizyonu kapamıştı. Basketbolun içinde bunlar var, biz sezon başında pes etmeyen bir takım olacağımızı söylemiştik ve bu da onu belgeler bir galibiyet oldu. Zaten son 2 yıldır hep böyleydik. Bu galibiyetler taraftarlarımızın beklentisini arttırıyor bu gayet doğal ancak şampiyonluk konuşmak için henüz çok erken, önce bu grup aşamalarını geçmek gerek. Sezon başında koyduğumuz Final 8 ve ardından Final 4'e kalalım ondan sonra şampiyonlukları konuşalım. Biz bu hedefleri zorlayan bir takım olacağız ancak ayaklarımız da yere basmalı" ifadelerini kullandı.