Aydın BŞB sahne alıyor

MİSLİ.COM Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, yeni sezonun ilk maçında bugün deplasmanda Türk Hava Yolları ile karşılaşacak. Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 17.00'de başlayacak. Sezon öncesi Balkan Kupası'nı kaldırarak CEV Challenge Kupası'nda mücadele etme hakkı kazanan ve Axa Sigorta Kupa Voley'de çeyrek finale adını yazdıran Aydın temsilcisi, Sultanlar Ligi'ne de iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Alper Hamurcu, ligi bu sezon ilk 5 içerisinde bitirmeyi hedeflediklerini söyledi. Bu sene tüm kulüplerin iyi yatırım yaptığını aktaran Hamurcu, "Ligdeki hedefimiz, olabildiğince üst sırada bitirmek. Geçen sene altıncı bitirdik, bu sene en az beşinci bitirmek istiyoruz. Avrupa'da (CEV Challenge Kupası) da kupayı buraya getirebilmek için var gücümüzle çalışacağız" şeklinde konuştu.