F1’de sıralama günü

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda müthiş heyecana saatler kaldı. Sezonun 16. etabı, yarın 15.00'te 5,3 kilometrelik Intercity İstanbul Park Pisti'nde 58 tur üzerinden yapılacak. İstanbul'un ev sahipliği yapacağı F1 Rolex Türkiye Grand Prix'sinde bugün saat 15.00'te sıralama turları gerçekleşecek. Dün antrenman turları nefesleri keserken 240 bin kişilik kapasiteye sahip Intercity İstanbul Park'ta satışa çıkarılan 100 bin biletin tamamına yakını tükendi. Red Bull pilotu Max Verstappen 7, Mercedes'ten Lewis Hamilton ise Türkiye Grand Prix'sine kadar 5 yarış galibiyeti elde etti.



HAMİLTON CEZA ALDI

Formula 1'de şampiyonluk adaylarından Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton'ın aracında motor değişikliği yaşandı. Mercedes, Türkiye Grand Prix'si öncesinde kalan yarışlarda motor sorunu yaşamamak için Hamilton'ın aracında güç ünitesi değişikliğine gitti ve yarışlarda 10 sıra grid cezası aldı. Dün yapılan 1. antrenman seansında Lewis Hamilton, 1:24.178'lik derecesiyle en hızlı isim oldu. Red Bull Racing'ten Max Verstappen ikinci, Ferrari'den Charles Leclerc ise üçüncü sırada yer aldı.



TAKIMLARDA BÜYÜK REKABET

PİLOTLAR klasmanının yanı sıra takımlarda da şampiyonluk için kıyasıya bir rekabet yaşanıyor. Geçen sezon Türkiye Grand Prix'sine şampiyon unvanıyla katılan Mercedes, bu yıl 397,5 puanla ilk sırada yer alıyor. Red Bull ise 364,5 puanla ikinci durumda. Türkiye Grand Prix'sine kadar oluşan takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle: 1. Mercedes: 397,5, 2. Red Bull: 364,5, 3. McLaren: 234, 4. Ferrari: 216,5, 5. Alpine: 103.