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Göztepe özel maçta Altınordu'yu geçti: 1-0

Süper Lig'de bu yıl beklentinin çok uzağında kalarak üst üste 4 yenilgiyle düşme hattına demir atan Göztepe, milli maçlar nedeniyle sezona verilen arada oynanan hazırlık sınavında TFF 1'inci Lig'deki hemşehrisi Altınordu'yu tek golle mağlup etti.