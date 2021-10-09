İlginç kutlama

TFF 1. Lig'in son 5 maçında galibiyet yüzü göremeyen Manisa Futbol Kulübü'nde teknik direktör Serkan Özbalta ile yollarını ayıran, yerine ise tecrübeli teknik adam Naci Şensoy'u getiren Manisa FK'da taraftarlar, Şensoy'un gelişini lokumla kutladı. Dün bazı taraftarlar, Manisa sevdalılarına lokum ikram ederken, tecrübeli teknik adam Naci Şensoy'dan da başarı sözü istedi. Önceki gün tesisleri gezen ve takımla birlikte idmana çıkan Naci Şensoy ile pazartesi günü sözleşme imzalanacağı açıklandı. Manisa FK Başkanı Mevlüt Aktan, ligde yeni bir sayfa açtıklarını söyledi. Aktan, "Oynadığımız son 5 maçta istediğimiz sonuçları alamadık. Yeni hocamızla yeni başarılara imza atacağız" diye konuştu.

ŞENSOY: BAŞARI İÇİN BURDAYIZ

TEKNİK direktör Naci Şensoy, daha önce Manisaspor'da forma giydiğini, namağlup şampiyonluklara imza attıklarını belirterek, "Yine başaracağız" dedi.