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İlginç kutlama

Manisalı taraftarlar takımın başına geçen Naci Şensoy için lokum ikram etti. Taraftarlar tecrübeli teknik adamdan başarı sözü istedi

İlginç kutlama

9.10.2021

TFF 1. Lig'in son 5 maçında galibiyet yüzü göremeyen Manisa Futbol Kulübü'nde teknik direktör Serkan Özbalta ile yollarını ayıran, yerine ise tecrübeli teknik adam Naci Şensoy'u getiren Manisa FK'da taraftarlar, Şensoy'un gelişini lokumla kutladı. Dün bazı taraftarlar, Manisa sevdalılarına lokum ikram ederken, tecrübeli teknik adam Naci Şensoy'dan da başarı sözü istedi. Önceki gün tesisleri gezen ve takımla birlikte idmana çıkan Naci Şensoy ile pazartesi günü sözleşme imzalanacağı açıklandı. Manisa FK Başkanı Mevlüt Aktan, ligde yeni bir sayfa açtıklarını söyledi. Aktan, "Oynadığımız son 5 maçta istediğimiz sonuçları alamadık. Yeni hocamızla yeni başarılara imza atacağız" diye konuştu.

ŞENSOY: BAŞARI İÇİN BURDAYIZ
TEKNİK direktör Naci Şensoy, daha önce Manisaspor'da forma giydiğini, namağlup şampiyonluklara imza attıklarını belirterek, "Yine başaracağız" dedi.

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