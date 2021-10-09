Nazilli Belediye’de Yelkovan iddialı

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Nazilli Belediyespor, ilk 6 haftada sergilediği performansla alkış aldı. Başkan Soner Yelkovan, yaklaşık 9 milyon TL'lik kadro değeriyle ligin en düşük bütçeli takımı olduklarını belirterek, "Buna rağmen bizden daha yüksek bütçeli takımlara kafa tuttuk. Geçtiğimiz sezondan bu yana futbolculara yapılan ödemeleri aksatmadık. Geçen yıl eski borçlar nedeniyle peşinatlarda biraz gecikme oldu ama çözdük. Bu sene de peşinatlarda ana paranın 4'te 3'e yakınını söz verdiğimiz tarihte oyuncularımıza yatırdık. Para her şey değil. Parayla şampiyon olunsaydı, en bütçeli takımlar hep şampiyon olurdu. Doğru tercih, doğru kadro ve yönetim anlayışı; biz geçen seneden beri bunu savunduk. Az parayla çok iş yaptık." dedi.