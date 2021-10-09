Paralimpik yelkencimiz Miray Ulaş dünya üçüncüsü oldu

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamada, "İtalya'da gerçekleştirilen Dünya Şampiyonası'nda kadınlar sınıfında milli sporcu Miray Ulaş, dünya üçüncüsü oldu." denildi.
2021 Paralimpik Dünya Yelken Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Miray Ulaş, bronz madalya kazandı.
09.10.2021, 22:38
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamada, "İtalya'da gerçekleştirilen Dünya Şampiyonası'nda kadınlar sınıfında milli sporcu Miray Ulaş, dünya üçüncüsü oldu." denildi.
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