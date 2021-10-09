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Haberler Spor Paralimpik yelkencimiz Miray Ulaş dünya üçüncüsü oldu

Paralimpik yelkencimiz Miray Ulaş dünya üçüncüsü oldu

2021 Paralimpik Dünya Yelken Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Miray Ulaş, bronz madalya kazandı.

Paralimpik yelkencimiz Miray Ulaş dünya üçüncüsü oldu
AA

09.10.2021, 22:38

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamada, "İtalya'da gerçekleştirilen Dünya Şampiyonası'nda kadınlar sınıfında milli sporcu Miray Ulaş, dünya üçüncüsü oldu." denildi.

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