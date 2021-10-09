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Haberler Spor Petkim’in konuğu G.Saray

Petkim’in konuğu G.Saray

İzmir ekibi saat 13.00’te G.Saray Beko ile oynuyor.

Petkim’in konuğu G.Saray

9.10.2021

ING Basketbol Süper Ligi'nde sezonun ilk iki maçından mağlubiyetle ayrılan Aliağa Petkimspor, bugün Galatasaray Nef'i ağırlayacağı karşılaşmada ilk galibiyetini almaya çalışacak. Aliağa Belediyesi Enka Spor Salonu'ndaki mücadele saat 13.00'te başlayacak. Petkimspor, ligde Pınar Karşıyaka'ya evinde, F.Bahçe Beko'ya ise deplasmanda mağlup olurken, sarı-kırmızılılar şimdiye kadar 1 galibiyet, 1 mağlubiyet elde etti. Günün programı şöyle: 15.30 Darüşşafaka-TOFAŞ, 18.00 F.Extra Bursaspor-Beşiktaş Icrypex (TOFAŞ), 20.15 Bahçeşehir Koleji-F.Bahçe Beko (Ülker).

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