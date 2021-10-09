Turgutluspor’da Kazım Akgün ayrıldı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden ve oynadığı 6 karşılaşmada 1 beraberlik, 5 yenilgi alarak düşme hattında yer alan Turgutluspor'da teknik direktör Kazım Akgün ile yollar ayrıldı. Ege ekibinde alınan kötü sonuçların ardından yönetimin kararıyla Kazım Akgün'ün sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi. Yönetimin Kazım Akgün'ün yerine son olarak İnegölspor'u çalıştıran Hikmet Şıktaşlılar'ı gündemine aldığı öğrenildi. Bu arada Kasaba'da, Vanspor maçının 53. dakikasında kırmızı kart gören Numan Soysal, Somaspor maçında forma giyemeyecek.