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Haberler Spor Bergama Belediye uzatmada yıkıldı

Bergama Belediye uzatmada yıkıldı

Bergama Belediye uzatmada yıkıldı

10.10.2021

TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Bergama Belediyespor, iç sahada 2 farklı öne geçtiği maçta Bursa Yıldırımspor'a son dakikada yakalandı: 2-2. Ev sahibi Bergama'nın gollerini 4 ve 72. dakikalarda Muhammet Sait atarken, konuk takım Mehmet Küçükdurmuş'un 75 ve 90+8'inci dakikalardaki golleriyle puanı kurtardı.
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