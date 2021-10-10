Formula 1 Türkiye Grand Prix’sinde heyecan başladı!

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, İstanbul'un ev sahipliği yaptığı Türkiye Grand Prix'siyle sürüyor. Yapılan sıralama turunun ardından gözler sezonun 16. etabına çevrildi.

DEV YARIŞ BAŞLADI!

5.3 kilometrelik Intercity İstanbul Park Pisti'nde 58 tur üzerinden yapılacak dev yarış saat 15.00'te başladı. Bu sezon şampiyonluk mücadelesi veren pilotlardan Red Bull pilotu Max Verstappen 7, Mercedes'ten Lewis Hamilton ise Türkiye Grand Prix'sine kadar 5 yarış galibiyeti elde etti.





SEYİRCİLER YERİNİ ALDI!

Corono virüsü salgını nedeniyle geçtiğimiz yıl seyircisiz düzenlenen Türkiye Grand Prix'si bu yıl yarı kapasiteyle gerçekleştiriliyor. Intercity İstanbul Park'ta satışa çıkarılan 100 bin bilet tükendi. İstanbul Park'ta organize edilen dev yarışta seyirciler yerini aldı.

İngiltere'nin salgın nedeniyle oluşturduğu kırmızı listeden Türkiye'yi çıkarmasının da etkisiyle yaklaşık 40 bin yabancı sporsever yarışı tribünden izliyor. Türkiye Grand Prix'sini 70'i yabancı olmak üzere 100'den fazla basın mensubu da yerinden takip ediyor.



HAMILTON 2 PUAN ÖNDE

Şampiyonluğun iki büyük adayı Lewis Hamilton ile Max Verstappen, Türkiye Grand Prix'sine iki puan farkla başladı. İngiliz Hamilton 246.5, Hollandalı Verstappen ise 244.5 puanda. Finlandiyalı Valtteri Bottas ise 151 puanla 3. basamakta yer alıyor.