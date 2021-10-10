İstanbul’da dev şölen

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, İstanbul'un ev sahipliği yapacağı Türkiye Grand Prix'siyle sürecek. S Sport'tan yayınlanacak sezonun 16. etabı, 5,3 kilometrelik Intercity İstanbul Park Pisti'nde 58 tur üzerinden yapılacak.

Saat 15.00'te başlayacak olan yarışta Mercedes pilotu Hamilton, 1:22,868'lik derecesiyle pole pozisyonun sahibi oldu. Ancak güç ünitesinde içten yanmalı motoru değiştirdiği için 10 sıra geriden başlama cezası alan Büyük Britanyalı pilot, yarışa 11. sırada başlayacak.

ÜST ÜSTE İKİNCİ YARIŞ

2. sıradaki bir başka Mercedes pilotu Bottas, yarışa ilk sırada başlama hakkı kazandı. İstanbul, motor sporlarının bir numarası F1'e üst üste 2, toplamda ise 9. kez ev sahipliği yapacak.

PİSTTE REKORLAR GÜNÜ

2005'TE Montoya'nın kırdığı pist rekoru, 2021'de peş peşe kırılmaya devam ediyor. İlk gün antrenmanda adete rekor kırma yarışı yaşanırken, dün ilk olarak Hamilton, rekorunu 1:23,082 ile tazeledi. Bottas 3. sıralama turunda 1:23,071 ile Hamilton'ı geride bıraktı. Hamilton daha sonra 1:22,868 yaparak pist rekorunu tekrar eline aldı.

TÜRKİYE'YE ÖZEL KUPA

INTERCİTY İstanbul Park, 2021 Türkiye Grand Prix'sinde podyuma çıkacak isimlere verilecek özel kupayı tanıttı. Üzerinde Intercity İstanbul Park'ın akıllara kazınan 8.virajı ve Türk kültüründen esintiler taşıyan Formula 1 galibiyet kupası, tüm pilotların en çok zorlandıkları meşhur 8. virajdan ilham alıyor. İstanbul Park yarış pistinin tüm dünyaya nam salan meşhur 8. virajına atıfta bulunarak "Magic 8" temasının işlendiği kupa, Türk kültüründen esintiler taşıyor. Formula 1 kupasının en üst bölümünde ise bayrağımızdan esinlenilen ay ve yıldız figürleri bulunuyor. 5 kilo ağırlığındaki kupa, 50 cm yüksekliğe sahip. Ay ve yıldız figürlerimizin ön plana çıktığı kupa, kaidesinde yer alan Türk motifleriyle de dikkat çekiyor.

MERCEDES'TEN ESPRİLİ TUZLA PAYLAŞIMI

DÜNYANIN en büyük motorsporları organizasyonu olan Formula 1'de en çok konuşulan konu, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Tuzla Belediyesi yol süpürme araçları oldu. Antrenman seansında istediği sonuçları alamayan Mercedes'in Formula 1 resmi hesabı, kendi pilotlarının antrenman sonuçlarını Tuzla Belediyesi'ne ait araçların fotoğrafıyla sosyal medya hesabından paylaştı.

Mercedes, iki temizlik aracının altına pilotları Valtteri Bottas ile Lewis Hamilton'un isimlerini yazdı. Mercedes'in yaptığı paylaşımın üzerindeki pilot isimlerini değiştiren Tuzla, tweete 'Bu doğru' açıklamasını ekleyerek Valtteri ve Lewis yerine temizlik araçlarının şoförleri olan İlker ve Hakan isimlerini yazdı. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı da, Mercedes pilotlarına gönderme yaparak, paylaşılan görselin altına şunları yazdı: "Önümüzdeki sene için Russell ve Hamilton'ın yerine bizim çocukları mı düşünüyorsun."

İŞTE SIRALAMA TURU SONUÇLARI

Sıra Pilot Takım 1- Valtteri Bottas Mercedes 2- Max Verstappen Red Bull 3- Charles Leclerc Ferrari 4- Pierre Gasly AlphaTauri 5- Fernando Alonso Alpine 6- Sergio Perez Red Bull 7- Lando Norris McLaren 8- Lance Stroll Aston Martin 9- Yuki Tsunoda AlphaTauri 10- Vettel Aston Martin 11- Lewis Hamilton Mercedes 12- Esteban Ocon Alpine 13- George Russell Williams 14- Mick Schumacher Haas 15- Daniel Ricciardo McLaren 16- Nicholas Latifi Williams 17- Giovinazzi Alfa Romeo 18- Raikkonen Alfa Romeo 19- Nikita Mazepin Haas 20- Carlos Sainz Ferrari

PİLOTLAR SIRALAMASI

1. Hamilton (B.Britanya): 246,5 puan 2. Verstappen (Hollanda): 244,5 puan 3. Valtteri Bottas (Finlandiya): 151 4. Lando Norris (B.Britanya): 139 5. Sergio Perez (Meksika): 120