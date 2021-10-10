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Haberler Spor Kuşadasıspor’a Düzcespor şoku

Kuşadasıspor’a Düzcespor şoku

Kuşadasıspor’a Düzcespor şoku

10.10.2021

TFF 3. Lig 2. Grup'ta haftaya lider giren Kuşadasıspor, Düzcespor deplasmanında ağır yara aldı: 2-0. Kuşadasıspor, 47. dakikada Samet'in golüyle geriye düştü: 1-0. Bu gole karşılık vermek için bastıran Ada, ikinci golü de kalesinde gördü. 64. dakikada Murat farkı ikiye çıkardı: 2-0. Kuşadasıspor, 90+9. dakikada Turgut Doğan'ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı, Düzcespor'a 2-0 mağlup olup bu sezon ilk kez yenildi, ağır yara aldı.
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