Kuşadasıspor’a Düzcespor şoku

TFF 3. Lig 2. Grup'ta haftaya lider giren Kuşadasıspor, Düzcespor deplasmanında ağır yara aldı: 2-0. Kuşadasıspor, 47. dakikada Samet'in golüyle geriye düştü: 1-0. Bu gole karşılık vermek için bastıran Ada, ikinci golü de kalesinde gördü. 64. dakikada Murat farkı ikiye çıkardı: 2-0. Kuşadasıspor, 90+9. dakikada Turgut Doğan'ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı, Düzcespor'a 2-0 mağlup olup bu sezon ilk kez yenildi, ağır yara aldı.

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